سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مدير

الشارقة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري - رقم 1 لسنة 2020م - أن يرقى يوسف يعقوب المنصوري، مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بمدينة خورفكان إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وينقل إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، ويعين مديراً لمكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية.

ونص المرسوم على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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