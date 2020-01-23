الامارات | لعبة تقود رجلاً وامرأتين إلى المحكمة بتهمة «القمار»

شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة تقود رجلاً وامرأتين إلى المحكمة بتهمة «القمار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية رجل وامرأتين متهمين بإدارة محل للقمار، وقررت تأجيلها لحين ورود تقرير فحص الأدوات المضبوطة. وأفادت محامية المتهمين خلال الجلسة، بأن المواد المضبوطة عبارة عن لعبة، وتمسكت باستدعاء شاهد الإثبات، والتمست عرض المواد المضبوطة على لجنة فنية لبيان ما إذا كانت أدوات للعب والتسلية، أو أدوات مخصصة للقمار.

وأكد وكيل النائب العام الحاضر في الجلسة، أن المواد المضبوطة تم عرضها بالفعل على أحد المراكز الفنية المتخصصة، لفحصها إلا انه لم يوضع تقريره بعد، مشيراً إلى أن المواد المضبوطة عبارة عن حقائب يدوية مخصصة للعب القمار.

وفي الجلسة ذاتها نظرت المحكمة، قضية آسيوي متهم بسرقة علب سجائر من محل عمله بمبلغ يصل إلى نحو 10 آلاف درهم، وقررت حجز الدعوى للحكم في جلسة 29 من يناير الجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة السرقة، على خلفية قيام أحد مراكز التسوق بفتح بلاغ بحق آسيوي يتهمه بسرقة علب سجائر بقيمة تجاوزت 9800 درهم على فترات مختلفة.

وخلال الجلسة، أنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الاتهام الموجه له، مؤكداً أن الأمر ملفق له، وأنه لم يرتكب هذه الجريمة.