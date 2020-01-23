الامارات | بدء أولى جلسات برنامج المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى جلسات برنامج المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في دبي أولى جلسات المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون، والتي تأتي في سياق محاور الاستعداد لـ«الكونغرس العالمي لمتلازمة داون - دبي 2020»، الذي فازت الإمارات باستضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعقد خلال نوفمبر 2020 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويعد الكونغرس العالمي الفعالية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستضيف إمارة دبي أكثر من 1200 من الخبراء والأخصائيين والباحثين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون متلازمة داون وعائلاتهم، حيث سيتناول المشاركون جملة من التطورات والبحث المستمر في مجموعة من المجالات المتعلقة بمتلازمة داون، بما في ذلك الصحة والتعليم والتوظيف ومستويات المعيشة والحماية الاجتماعية والقانونية والتكامل الاجتماعي والثقافي.

وكانت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد تسلمت راية استضافة الكونغرس العالمي، أثناء انعقاد الدورة الثالثة عشرة للكونغرس في جلاسكو باسكتلندا عام 2018.