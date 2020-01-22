كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على جناح تشيلي في معرض إكسبو 2020

أعلنت جمهورية تشيلي أنها تكثف الاستعدادات لمشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، وكشفت عن تفاصيل جناحها للمعرض.

وقال بيان إن جناح الدولة الذي تبلغ مساحته 700 متر مربع سيعرض إنتاجا مستداما وموثوقا للأغذية والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة المستدامة وريادة الأعمال والابتكار والبنية التحتية المستدامة وعلم الفلك والمؤسسات الصلبة.

Advertisements

وقال الفارو سايه، المفوض العام لشيلي “ستكون الأولوية لتشيلي في معرض إكسبو 2020 هي تسليط الضوء على الركائز الأربع التي تجسد البلاد مع الصحراء والجبال والأنهار الجليدية والساحل. مع التركيز بين التراث والتقاليد المعاصرة، من خلال قلب وروح الشعب التشيلي”.

وستعرض شيلي أيضًا قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، مع وجود 4000 ساعة من أشعة الشمس في بعض المناطق سنويًا، تتمتع تشيلي بأفضل الظروف في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية، بحسب أريبيان بيزنس.