الامارات | بلدية دبي تزود ساحات الملاعب في دبي ببوابات ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تزود ساحات الملاعب في دبي ببوابات ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم -ولي عهد دبي، وحرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات، وفي إطار حرص بلدية دبي على تنفيذ رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وهدفها الاستراتيجي الخاص بتطوير مرافق ترفيهية وعامة جذابة، قامت الدائرة بتزود ساحات الألعاب في الأحياء السكنية ببوابات إلكترونية، وذلك لمنح الخصوصية، وتعزيز الأمان وخلق شعور الحفاظ على الممتلكات.

وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي: "إن البلدية حريصة كل الحرص على توفير رفاهية العيش للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وعلى إسعادهم بشتى السبل لتحقيق الأهداف المرجوة برؤية دبي 2021، مؤكدة بذلك جهود البلدية الدؤوبة لتوفير وسائل الراحة والاستمتاع والترفيه للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، فقد ترجمت الدائرة معنى الخصوصية بتزويد ساحات الملاعب ببوابات إلكترونية والتي ستساهم بدورها بتعزيز الأمان والخصوصية لسكان المنطقة وسيتم توزيع هذه البطاقات المجانية لسكان المناطق في الإمارة، والتي شملت على 33 ساحة توزعت ما بين 23 ساحة للعب الاطفال، و10 ملاعب رياضية لكرة القدم والسلة بالإضافة إلى أنواع حديثة من الألعاب تناسب جميع الأعمار.

وأضافت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء، سيتم التوزيع في المرحلة الأولى على ستة ساحات من أصل 33 ساحة، بطاقة البوابة الإلكترونية لدخول ساحة الألعاب الخاصة بسكان المنطقة، حيث تتميز البطاقة بأنها مجانية من بلدية دبي، وستحصل كل أسرة على 3 بطاقات، وتعمل هذه البطاقة على فتح البوابة لمدة 9 ثواني بحيث تمكن دخول أكثر من شخص ببطاقة واحدة، كما أن هذه البوابات ستعمل على توفير خصوصية استخدام الساحات، وتعزيز من آمن وحماية الأطفال عن طريق عدم دخول غرباء للساحات، والحفاظ على ممتلكات وأصول الساحة من العبث من قبل الغرباء.

وأوضحت منال عبيد بن يعروف أن هذا الإجراء تم بعد تلقي البلدية العديد من الشكاوى من السكان بدخول واستخدام غرباء للساحات والملاعب والإساءة في استخدام ممتلكات البلدية المتواجدة بهذه الساحات من ألعاب أطفال وملاعب كرة قدم وطائرة لذا ارتأت بلدية دبي نحو توفير بوابات الكترونية للحفاظ على ممتلكات الحدائق وتوفير الخصوصية لسكان المنطقة.

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وأشار إلى أن هذه الساحات تعد من أهم الأماكن الترفيهية للأطفال وصغار السن وعائلاتهم وتعد من الأماكن المهمة في التخطيط الحضري لزيادة الروابط الاجتماعية بين السكان بالأحياء والمناطق وأماكن لتوفير الاستجمام والراحة.

وتحتوي هذه الساحات على عناصر ترفيهية مختلفة تخدم جميع الأعمار، وتم تهيئتها لتلبية متطلبات أصحاب الهمم وتحقيق كافة معايير السلامة العامة التي تعد من هدف رئيسي في عملية تصميم الساحات.

ونوه الى اهتمام الدائرة في توفير الخصوصية والراحة لمستخدمي هذه الساحات من المواطنين والمقيمين، حيث قامت الدائرة بتركيب نظام الكتروني بمداخل الساحات يمكن أصحاب المساكن المجاورة لها من الدخول اليها والاستفادة من الأنشطة الترفيهية المتوفرة فيها، وذلك بتمرير البطاقات التي سيتم توزيعها عليه نهاية الشهر الجاري على الجهاز المثبت بجانب المدخل.

وأضاف بان البلدية حرصت الدائرة على اختيار نوعية حديثة من العاب الأطفال التي تناسب الأعمار المختلفة وتساهم في المحافظة على صحتهم ورفع معدلات اللياقة البدنية لديهم بالإضافة إلى العاب التسلية والترفيه الأخرى بالإضافة إلى تخصيص منطقة رملية بالساحات للألعاب الرملية الخفيفة.

وأضاف بان الملاعب الرياضية تعد من أهم المشاريع التي تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث تم اختيار عناصرها ومكوناتها بناء على أفضل المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة لكافة عناصرها ومكوناتها مثل الحشيش الصناعي المستخدم فيها والمواد الفنية المستخدمة في تشطيبات ارضيات ملاعب كرة السلة والاكسسوارات.