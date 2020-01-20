الامارات | «الأرصاد»: توقعات بأمطار خفيفة ليل اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: توقعات بأمطار خفيفة ليل اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، خصوصاً شمالاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلاً، وتزداد الرطوبة النسبية، آخر الليل وصباح غد، على المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة ونشطة على البحر غرباً.
أما عن حركة الرياح فأشار المركز إلى أنها ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س.
وعن الموج في الخليج العربي، فأوضح المركز أن الموج سيكون متوسطاً إلى مضطرب، وبحر عمان سيكون الموج فيه خفيفاً إلى متوسط.
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