الامارات | الحبس والإبعاد لشاب حاز وتعاطى المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لشاب حاز وتعاطى المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة جنح الشارقة بمعاقبة شاب من الجنسية العربية بالحبس لمدة سنتين والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء عقوبته، وذلك بعد ثبوت إدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية إلى تاريخ 16 أكتوبر الماضي عندما ورد بلاغ يفيد بوجود شاب يتعاطى المخدرات وتحت تأثيرها بأحد الأماكن العامة، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية المختصة لموقع البلاغ، وتم الاشتباه بالمدان وضبطه، وبتفتيشه تبين وجود مخدر الهيروين معه، وبأخذ عينة منه، اتضح من النتائج بأنه يتعاطى نفس المادة، وعليه تم إحالة ملف القضية للمحكمة لمحاكمته.

وكانت المحكمة قد واجهت المدان في جلستها السابقة بالتهم المنسوبة إليه، واعترف بها جملة وتفصيلا، كما اتضح بأنه من أصحاب السوابق.