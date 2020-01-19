الامارات | استجابة فورية من «نيابة دبي» لنتائج مؤشر سعادة المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة فورية من «نيابة دبي» لنتائج مؤشر سعادة المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري تعكس مستوى الشفافية لحكومة دبي، إلى جانب طموحها الذي يبلغ عنان السماء، فهي حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن ترضى سوى بالريادة والمراكز الأولى.

وأضاف أنه «من هذا المنطلق عقدنا اجتماع القيادة الاستراتيجي مع جميع أعضاء النيابة ومديري الادارات، استعداداً لتقديم الأفكار النوعية والمتميزة في مجال تطوير العمل القضائي والمؤسسي، وتأكيداً على وضع الخطط والقرارات المدروسة من أجل تبني الأفكار المبتكرة وتطبيقها بالشكل الصحيح، ما يؤثر ايجاباً في مسار العمل ومستوى سعادة المتعامل والمجتمع، فالنتائج التي ظهرت أخيراً تدفعنا الى أن نكثف الجهود ونبذل المزيد من أجل تحسين مستوى خدمات متعاملي النيابة العامة، وأن ترقى لطموحاتهم وتوقعاتهم كدائرة متجددة تتوق للريادة في كل مجالاتها، ولا ترضى إلا أن تكون على خط المنافسة وضمن المراتب الأولى».