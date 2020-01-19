الامارات | 6 مشروعات تطويرية في قطاعات خدمية بجزيرة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات تطويرية في قطاعات خدمية بجزيرة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة أبوظبي بأنها بدأت إعداد وتنفيذ ستة مشروعات تطويرية في عدد من القطاعات الخدمية بجزيرة أبوظبي، منها البنية التحتية والحدائق والترفيه، بكلفة إجمالية تقارب 267 مليون درهم، بينها مشروع لتوفير خزانات الري، وآخر لإنشاء ممرات مشاة مخصصة لرياضة الدرّاجات الهوائية، وتطوير الزراعات التجميلية في عدد من المناطق، إضافة إلى إنشاء مناطق ألعاب ترفيهية في 28 موقعاً.

وأعلن رئيس قسم التخطيط والبرمجة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، بالبلدية، المهندس محمد راشد بن لجرد، أن «المشروعات تشمل توفير خزانات الري، وإجراء تحسينات على مرافق الري القائمة والأعمال المرتبطة بها داخل جزيرة أبوظبي، وسيتم الانتهاء منه بحلول شهر أكتوبر المقبل، بكلفة مالية تقدر بـ45 مليوناً و540 ألفاً و600 درهم»، موضحاً أن «المشروع يتضمن وضع خزانات مياه ومحطات ضخ لمناطق حيوية في الجزيرة، لتغطية النقص في مياه الري في المناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ تحسينات وعمليات إعادة تأهيل لأنظمة الري القديمة، ومحطات الضخ القائمة».

وأكد أن «المشروع بعد استكماله سيحقق نتائج كبيرة في العديد من أوجه الاستخدام، وتحسين مؤشرات أداء الجهات الحكومية والخاصة، من حيث الجودة والسرعة، وخفض التكاليف وإسعاد المتعاملين».

وقال بن لجرد، خلال محاضرة ألقاها الأسبوع الماضي، في مجلس محمد خلف بأبوظبي: «ثاني المشروعات المتوقع تسليمها خلال الربع الثالث من العام الجاري، هو مشروع تجهيز وتأهيل ممرات المشاة الرياضية في أماكن متفرقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بكلفة مالية 106 ملايين و6385 درهماً، ويتضمن المشروع إنشاء مسار للدرّاجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، وآخر بين شارعي الخليج العربي والشيخ زايد، حيث يشمل نطاق المشروع إنشاء ممرات جري رياضية جديدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، حسب المخطط الرئيس لمسارات الجري، إضافة إلى تركيب معدات التمارين الرياضية، وتركيب أثاث الطريق، وتجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة، وأجهزة البيع السريع في مناطق الاستراحات والتجمعات (الواحات) عند التقاطعات».

وأوضح بن لجرد أن «المشروع يهدف إلى تشجيع رياضة المشي والجري وركوب الدرّاجات، ما يدعم الصحة العامة، وينشط المسابقات الرياضية المتعلقة بالجري وركوب الدرّاجات واستخدامها كوسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة».

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وأضاف: «المشروع الثالث يستهدف إعادة تأهيل وتطوير الزراعات التجميلية على جوانب الطرق في جزيرة أبوظبي، بكلفة 19 مليوناً و760 ألف درهم، وهو الآن في مرحلة تعيين وتوقيع العقد مع المقاول، إذ سيتم الانتهاء منه في يناير 2021»، مشيراً إلى أن «المشروع يستهدف إعادة تأهيل وتطوير الزراعات التجميلية في الجزر الوسطية، وأطراف الطرق في منطقة البطين بجزيرة أبوظبي».

ولفت بن لجرد إلى أن «المشروع الرابع يشمل تجهيز وتركيب ألعاب ترفيهية وملحقاتها لعدد 28 موقعاً، بكلفة مالية 45 مليون درهم، ويشتمل نطاق عمل المشروع على إنشاء وتطوير مواقع عدة في ملاعب ومماشي رياضية وألعاب مخصصة للأطفال، حسب الفئات العمرية، داخل جزيرة أبوظبي، وتم اختيار مواقع الألعاب وفقاً للمعايير المتعلقة بتوزيع الكثافة السكانية والقريبة من المساكن ليسهل الوصول إليها».

وقال: «من المشروعات التي تنتظر تعيين مقاول، ويتوقع تسليمها في ديسمبر 2021، مشروع تطوير أربع حدائق سكنية في منطقة الظفرة، بكلفة 16 مليوناً و196 ألفاً و395 درهماً، وتكمن أهمية المشروع في توفيرها متنفس للأسر والأطفال في الحوض شرق 2/‏‏‏18، والأحواض المجاورة».

تحسين واستغلال الساحات العامة

من المشروغات التي ستسلم العام المقبل مشروع تطوير وتحسين المناطق والمساحات المفتوحة في المناطق السكنية داخل أبوظبي، بكلفة 34 مليوناً و397 ألفاً و815 درهماً، ويتضمن المشروع إعداد مخطط لتحسين واستغلال الساحات العامة غير المخصصة، عبر إنشاء ملاعب واستراحات للجلوس وأعمال التجميل الطبيعي.