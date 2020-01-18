كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول معرض للتدخين الإلكتروني قريباً في دبي

أعلنت الشركة المنظمة Way Joy أنه من المقرر إقامة معرض دبي فاب الأول في الفترة من 18 إلى 20 مارس وسيعقد في فستيفال أرينا باي إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي.

وسيكون المعرض مفتوحًا فقط للمجموعات التجارية والتجار في 18 مارس، وهو مفتوح للجمهور في 19-20 مارس. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 120 علامة تجارية، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية العالمية، والموزعين المحليين في الشرق الأوسط.

وقال تي واي هو مؤسس واي جوي إنه يعتقد أن الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط ستشهد نمواً في صناعة السجائر الإلكترونية حيث أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات السجائر الإلكترونية إلى الإمارات نمت بنسبة 100 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.

ويأتي المعرض بعد عام من وضع مجموعة جديدة من المعايير التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) حيز التنفيذ لإضفاء الشرعية على بيع واستخدام أجهزة التدخين الإلكترونية في البلاد.

وقال هو جين تاو “تشير اللائحة الجديدة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى أنه يُسمح الآن للمصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة ببيع منتجات vaping في البلاد، طالما أنها تلبي المعايير الجديدة. يمكننا أن نرى أيضًا أن الناس في منطقة الشرق الأوسط يبديون اهتمامًا أكبر بهذه الصناعة أعتقد أن الوقت قد حان لاحتضان هذا السوق الجديد”.

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ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية وإحصائيات رابطة السجائر الإلكترونية الصينية، بلغ سوق السجائر الإلكترونية العالمي 33 مليار دولار في عام 2019، وتأتي أكثر من 90 في المائة من منتجات السجائر الإلكترونية العالمية من الصين.

واضاف هو جين تاو أن زيادة الوعي فيما يتعلق بالآثار الضارة لتدخين السجائر هي واحدة من المحركات الرئيسية التي لوحظت في السوق.

وسيتضمن معرض دبي في مارس قمة Vape Summit مع خطب رئيسية حول السلامة والصحة العامة، وتطوير المنتجات، وتحليل السوق واللوائح والسياسات.

وقال هو جين تاو إن المعرض سيكون ايضا منصة انطلاق لبعض العلامات التجارية الجديدة، بحسب أريبيان بيزنس.