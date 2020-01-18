الإمارات: ندعم جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تؤيد الجهود الألمانية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، معرباً عن تطلعه إلى نجاح مؤتمر برلين في إطار الجهود المشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال معاليه في حسابه على «تويتر»: «أتطلع إلى مؤتمر ناجح في برلين في إطار جهودنا المشتركة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا»، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤيد بلا تحفظ الجهود الألمانية لعقد المؤتمر، وأهداف المجتمع الدولي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

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