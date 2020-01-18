الامارات | 10 برامج تطبّقها «تنمية المجتمع» لدعم استقرار الأسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 برامج تطبّقها «تنمية المجتمع» لدعم استقرار الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطبّق وزارة تنمية المجتمع 10 برامج، تهدف إلى الإسهام في تحقيق أمن الأسرة الإماراتية واستقرارها، إلى جانب التزامها بصرف منح الزواج، لتمكين الشباب الإماراتي من بناء أسرة، ووصل عدد تلك المنح إلى 53 ألفاً و237 منحة، تم تقديمها منذ بدء تفعيل الخدمة عام 1993 وحتى نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وتقدم الوزارة خدمة منح الزواج، تنفيذاً لبنود القانون الاتحادي رقم 47 الصادر في عام 1992، للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، ضمن مسارين متوازيين، أحدهما يوفر الدعم المالي للتمكن من إيفاء كلفة الزواج وتأمين متطلباته، فيما المسار الثاني يركز على توعية الشباب، والتأكد من أنهم على بينة بحجم وأهمية المسؤوليات الأسرية التي ستلقى على عاتقهم بعد الزواج.

وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم، تُمنح مرة واحدة، ويشترط في الحصول عليها أن يكون مقدم الطلب، هو وزوجته، من مواطني الدولة، وألا تقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج ومن ذوي الإمكانات والدخل المحدودين، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد.

وتتضمن الشروط أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، خلال سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

أما البرامج التي تنفذها الوزارة لدعم استقرار الأسرة والتوعية في كيفية تحقيق عوامل بناء أسرة ناجحة ومتماسكة، فيمكن تلخيصها في 10 برامج، واصلت الوزارة تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية، ومن بينها برنامج المجالس في مراكز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري، والتماسك المجتمعي، وخصوصية الأسرة، وبرنامج «نصفي الآخر»، الذي يركز على الشباب المقبلين على الزواج، والأزواج الجدد الذين لم يمضِ على زواجهم أكثر من خمسة أعوام، وذلك لتدريبهم على تحمل المسؤولية.

وتشمل البرامج أيضاً برنامج «خطط لمستقبلك»، الذي يقدم استشارات مالية، إضافة إلى ورش عمل للشباب وللمقبلين على الزواج، لتدريبهم على التخطيط المالي السليم، الذي يضمن استقرار أسرهم، وبرنامج «مستشارك المالي» الذي يدرّب على كيفية إدارة وإنشاء المشروعات، إضافة إلى برنامج «أسرتي» الذي يهدف إلى التنبيه إلى مخاطر تدخل الأهل في أمور الزوجين وشؤونهما الخاصة، وكذلك برنامج «معكم دائماً»، الموجّه إلى الآباء لتوعيتهم بأهمية دورهم في تحقيق الاستقرار للأسرة، من خلال طرح نماذج واضحة وإيجابية عن الممارسات السليمة للآباء.

وتتضمن البرامج أيضاً برنامج تثقيف السيدات الأرامل والمطلقات، لتوعيتهن بالطرق الصحيحة والسليمة للتعايش والتكيف مع الأوضاع المستجدة، بعد الانفصال عن الشريك.

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كما تشمل البرامج التي تنفذها الوزارة لدعم استقرار الأسرة ثلاثة برامج استراتيجية، تتضمن برنامج «إعداد»، الذي يهدف إلى إعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم، من خلال دورات في مختلف الجوانب الحياتية، تتضمن كيفية التخطيط للزواج والتواصل الأسري، وكذلك التوجيه الأسري والإصلاح.

أما البرنامج الثاني فحمل اسم «كوّن أسرة»، وأطلقته الوزارة في نهاية عام 2018، لمساعدة وتحفيز الشباب على الزواج، لتحقيق الاستقرار الأسري، حيث يتضمن البرنامج رعاية الأعراس الفردية للمواطنين، ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة الزواج.

وتشمل تلك البرامج أيضاً برنامج الأسرة الإماراتية المنتجة، الذي يهدف إلى تمكين الأسرة اقتصادياً عبر تقديم حزمة من خدمات التدريب والتأهيل، التي تساعدهم على تحقيق النجاح لمشروعات تسهم في دعم دخلهم المادي.

- «نصفي الآخر» يركّز على المقبلين على الزواج والأزواج الجدد لتدريبهم على تحمّل المسؤولية.

- 70

ألف درهم قيمة منحة الزواج، وتُمنح مرة واحدة.