الشرطة السياحية تعزز مكانة أبوظبي العالمية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

يكرس قسم الشرطة السياحية التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، جهوده في تهيئة الأجواء المناسبة للسياح، حفاظاً على أمن وسلامة السائحين والزوار ومرتادي الأماكن السياحية والترفيهية، وتعزيز مكانة العاصمة أبوظبي، لتبقى أحد أهم معالم الجذب السياحي، ومركزاً سياحياً عالمياً لما تتمتع به من أمن وأمان.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حرص القسم على تأمين المرافق السياحية وتوعية السياح بالقوانين المهمة والإرشادات التي يحتاجونها، حيث يعمل على إعداد كتيبات ومطويات إرشادية وتوعوية يتم توزيعها على السائحين، تحتوي على شرح مفصل لما يريده السائح، وذلك بالتنسيق مع السفارات والفنادق والمراكز التجارية والجهات السياحية، لتوفير الكميات المطلوبة من المطبوعات، للمساهمة في توزيعها على السائحين، للإجابة عن أي سؤال قد يطرأ في تفكيرهم خلال فترة وجودهم بالدولة، وتوجيههم إلى مكاتب قسم الشرطة السياحية المنتشرة في الوجهات السياحية كافة أو المراكز التجارية.

وتقدم المطوية التوعية بـ 12 لغة، تضم: (الهندية والصينية والإيطالية والروسية والفرنسية والباكستانية واليابانية والكورية والألمانية والإنجليزية، والإسبانية والعربية)، وتتضمن إرشادات للسياح، وتسهم في رفع مستوى الوعي بتقاليد وعادات الدولة، ونشر التوعية والثقافة السياحية.

وأشار الراشدي إلى أنه خلال عام 2019، نظم قسم الشرطة السياحية عدة مبادرات لدعم السائحين القادمين للدولة، وذلك من خلال عمل زيارات للسائحين في المستشفيات واستقبال كبار السن بالهدايا في يوم المسنين، كما خصص قسم الشرطة السياحية رقماً مجانياً، للاتصال في حال مواجهة أي صعوبات أو طلب أي مشورة عبر طلب خدمة أمان من خلال الاتصال على الرقم 8002626، إضافة إلى توفير بريد إلكتروني [email protected] لاستقبال الآراء والشكاوى.

وأوضح مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية العميد عمران أحمد المزروعي بشرطة أبوظبي، أن مهام قسم الشرطة السياحية تتمثل في مراقبة الوضع الأمني في المرافق السياحية، وتوعية السائحين القادمين إلى إمارة أبوظبي، والمشاركة الأمنية في الفعاليات والمهرجانات، والتنسيق الأمني مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والوجهات السياحية، وملاحقة ظاهرة النصب والتسول ورصد الظواهر السلبية في المناطق السياحية وضبط مرتكبيها، كما خصص قسم الشرطة السياحية، دوريات ثابتة في المناطق السياحية والشواطئ، لرصد أي ظاهرة قد تؤثر سلباً على تلك الأماكن، إضافة إلى ذلك يوفر قسم الشرطة السياحية خدماته في كافة المناطق السياحية على مدار 24 ساعة، بحيث يستطيع السائح حال وقوع أمر ما، أن يقوم بتقديم الشكوى والملاحظة من خلال أقرب نقطة للشرطة السياحية.

طلب المساعدة

دعا راشد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية، التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، السيّاح إلى عدم التردد في طلب المساعدة في الحالات الطارئة من عناصر الشرطة السياحية، مؤكداً جهوزيتهم لتقديم الخدمة على وجه السرعة على نحو يعكس الصورة الحضارية والمشرقة لأبوظبي، وذلك من خلال الاتصال على رقم غرفة العمليات 999، أو التواصل الهاتفي المجاني مع قسم الشرطة السياحية عبر خدمة «أمان» 8002626. كما تتوزع أماكن الشرطة السياحية في أبوظبي في عدة مناطق سياحية لتأمين سلامة السياح، والتي تشمل 18موقعاً سياحياً.