الامارات | سائق يسلم 20 ألف درهم عثر عليها داخل حافلة لشرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يسلم 20 ألف درهم عثر عليها داخل حافلة لشرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مدير مركز شرطة نايف العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، بحضور رئيس قسم إسعاد المتعاملين الملازم أول حميد بن حاضر، سائق حافلة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي ابيشيك ناد جوبندهان، وذلك نظير أمانته، وتسليمه مبلغ 20 ألف درهم لمركز شرطة نايف، بعد عثوره عليه في الحافلة التي يقودها بعد نزول الركاب.

وتقدم العميد تهلك بالشكر إلى سائق الحافلة لحسن أمانته ومبادرته الطيبة وتسليمه المبلغ المعثور عليه إلى شرطة دبي، داعياً أفراد المجتمع إلى أن يحذوا حذوه في هذا التصرف الأمين.