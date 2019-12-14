"الداخلية" تخرج 51 منتسباً لدبلوم "التسامح"

احتفت وزارة الداخلية بتخريج 51 منتسباً من وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والجهات والمؤسسات المحلية، الذين انهوا متطلبات برنامج الدبلوم المهني في ثقافة التسامح الذي نفذته الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وبالتعاون مع جامعة دبي، وذلك في حفل أقيم في العاصمة أبوظبي بحضور اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي وعدد من الضباط والمسؤولين.

ويأتي هذا الدبلوم ضمن مبادرات وزارة الداخلية لعام التسامح، وغطى 6 محاور رئيسة امتدت على 6 أسابيع وهي "علم التسامح" و"المجتمع والحضارات" و"الديانات والفلسفات"و"السياسات والقوانين" و"تعليم من أجل السلام" و"الأعمال والابتكارات" ، وقدمها عدد من الخبراء والأساتذة في الجامعة، إضافة إلى مختصين في التسامح، فيما اختيرت المواد استناداً إلى البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح، وبناءً على مجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة.

وأكد اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة حرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات التي تعزز من قيم التسامح والاعتدال والتعايش في المجتمعات لما لها من أثر إيجابي وأهمية، مشيراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة بحكمة قيادتها في ترسيخ هذه المبادىء والقيم وتعزيزها.

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وأكد الدكتور عيسى محمد البستكي في كلمة له بحفل التخريجأن البرنامج جاء نتاج جهود مشتركة لتجسيد مبادئ دولة الإمارات في التسامح، ونتاج الأهمية التي يمثلها التسامح المتأصل والمتجذر في عادات وتقاليد مجتمع الإمارات، وترسيخ مفهوم التسامح في المجتمع.