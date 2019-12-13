كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صور خلف الكواليس لفيلم أندر غراوند 6 الذي صور في أبوظبي

قبل عرض Netflix لأول مرة يوم الجمعة، 13 ديسمبر، تم إصدار صور لم يسبق لها مثيل من مجموعة 6 Underground بواسطة twofour54، تقدم لمحة من وراء الكواليس للمشاهد التي تم التقاطها في جميع أنحاء الإمارات.

وتم تصوير الفيلم من بطولة ريان رينولدز وديف فرانكو وميلاني لورنت وكوري هوكينز في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أبو ظبي وصحراء ليوا والشارقة ورأس الخيمة.

وفي صور لم يسبق لها مثيل، يمكن رؤية رينولدز إلى جانب النجوم المشاركين كوري هوكينز وتصوير بن هاردي في أبو ظبي، في حين تم تصوير ميلاني لوران في مشاهد التقطت في صحراء ليوا. وهناك أيضًا صورة جديدة للفيلم الكامل للفيلم، بالإضافة إلى مقتطف للمخرج مايكل باي أثناء التصوير في متحف اللوفر أبو ظبي.

ويتبع الفيلم مجموعة من ستة أبطال من جميع أنحاء العالم لديهم رغبة في حذف ماضيهم أثناء تغيير المستقبل، وهو أغلى فيلم أنتجته Netflix على الإطلاق، بميزانية تبلغ حوالي 125 مليون دولار (460 مليون درهم).

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وعملت Netflix مع twofour54 في أبو ظبي على خدمات الإنتاج الكاملة للتصوير لمدة 30 يومًا في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر إصدار “6 Underground” على Netflix في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة 13 ديسمبر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.