الامارات | وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق شرطة الشارقة في ملابسات حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، سقطت من أحد الطوابق المرتفعة في بناية سكنية بالشارقة، نتيجة إهمال أهلها في مراقبتها، ما أدى إلى وفاتها، وتم تحويل جثمان الطفلة إلى مستشفى القاسمي بناءً على توجيهات النيابة العامة التي حضرت إلى موقع الحادث، تمهيداً لنقلها إلى المختبر الجنائي في شرطة الشارقة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة 1:40 بعد ظهر أمس، يفيد بسقوط طفلة من أحد الطوابق العليا في بناية سكنية، وعلى الفور انتقلت كل جهات الاختصاص إلى موقع البلاغ، وباشرت التحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث.