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الامارات | وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها في الشارقة

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الشارقة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق شرطة الشارقة في ملابسات حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، سقطت من أحد الطوابق المرتفعة في بناية سكنية بالشارقة، نتيجة إهمال أهلها في مراقبتها، ما أدى إلى وفاتها، وتم تحويل جثمان الطفلة إلى مستشفى القاسمي بناءً على توجيهات النيابة العامة التي حضرت إلى موقع الحادث، تمهيداً لنقلها إلى المختبر الجنائي في شرطة الشارقة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة 1:40 بعد ظهر أمس، يفيد بسقوط طفلة من أحد الطوابق العليا في بناية سكنية، وعلى الفور انتقلت كل جهات الاختصاص إلى موقع البلاغ، وباشرت التحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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