كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متحف ريبليز يصل إلى القرية العالمية بدبي

وصل متحف ريبليز صدق أو لا تصدق للمرة الأولى إلى دبي، وكان الافتتاح الكبير في القرية العالمية يوم الأحد.

ويتميز الأودوتوريوم بقطع أثرية لا تصدق ويعرض أول فيراري مصنوع بالكامل من الخشب ويمكن قيادتها على الماء. وأصغر سيارة قانونية صُنعت على الإطلاق؛ وسمكة قرش ميغالودون ونيازك جيبون عمرها آلاف السنين.

وقال Jim Pattison Jr من Ripley Entertainment “نحن على يقين من أن الناس في دولة الإمارات سيحبون المعارض الفريدة والغريبة والمتميزة التي نقدمها لهم”.

كما يتميز المعرض بأول كندورة على الإطلاق ارتداها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

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وستتاح للضيوف الفرصة لاكتشاف أكثر من 150 قطعة أثرية نادرة ومعارض لا تصدق وشخصيات شمعية لأشخاص تاريخيين وألعاب تفاعلية ونفق Vortex، بحسب صحيفة خليج تايمز.

أسعار التذاكر: دخول Odditorium مقابل 40 درهم.

ميرور ميز: 25 درهم.

تذكرة كومبو: 50 درهم.