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بالصور| كيف يبدو موقع إكسبو دبي 2020 اليوم؟

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 9 ديسمبر 2019 آخر المقالات, الإمارات مشاركة

بالصور| كيف يبدو موقع إكسبو دبي 2020 اليوم؟

لا يزال العمل يجري على قدم وساق في موقع معرض إكسبو دبي 2020 قبل أقل من عام على انطلاق الحدث العالمي.

Expo Site as of December 8, 2019

وتظهر الصور التي نشرتها صحيفة غلف نيوز تقدم العمل في جناح الاستدامة، والهدف من هذا الجناح هو تذكير الناس بأنه لم يفت الأوان بعد لإنقاذ العالم.

Expo Site as of December 8, 2019

قبة الوصل بلازا هي قلب موقع إكسبو 2020، وهي كبيرة بما يكفي لتناسب طائرتين من طراز A380 من الداخل. وتم تصميمه ليكون أحد أكثر المباني شهرة في دبي. وبعد معرض Expo2020، سيكون المبنى بمثابة مركز مستقبلي لأحداث الإمارات الرئيسية.

Expo Site as of December 8, 2019

وسيشتمل فندق الوصل بلازا على العديد من المطاعم والنوافير والحدائق في الداخل وسيغطيها تعريشة شفافة طولها 67 متراً وقطرها 130 متر.

Expo Site as of December 8, 2019

ومن المتوقع أن يجمع معرض Expo 2020 Dubai ملايين الأشخاص في “أعظم معرض في العالم”، احتفاءً بذكاء الإنسان وإنجازاته تحت شعار “توصيل العقول، وخلق المستقبل”.

Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai: A sneak peek of the site
Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai
 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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