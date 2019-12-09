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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 9 ديسمبر 2019

بالصور| كيف يبدو موقع إكسبو دبي 2020 اليوم؟

لا يزال العمل يجري على قدم وساق في موقع معرض إكسبو دبي 2020 قبل أقل من عام على انطلاق الحدث العالمي.

وتظهر الصور التي نشرتها صحيفة غلف نيوز تقدم العمل في جناح الاستدامة، والهدف من هذا الجناح هو تذكير الناس بأنه لم يفت الأوان بعد لإنقاذ العالم.

قبة الوصل بلازا هي قلب موقع إكسبو 2020، وهي كبيرة بما يكفي لتناسب طائرتين من طراز A380 من الداخل. وتم تصميمه ليكون أحد أكثر المباني شهرة في دبي. وبعد معرض Expo2020، سيكون المبنى بمثابة مركز مستقبلي لأحداث الإمارات الرئيسية.

وسيشتمل فندق الوصل بلازا على العديد من المطاعم والنوافير والحدائق في الداخل وسيغطيها تعريشة شفافة طولها 67 متراً وقطرها 130 متر.

ومن المتوقع أن يجمع معرض Expo 2020 Dubai ملايين الأشخاص في “أعظم معرض في العالم”، احتفاءً بذكاء الإنسان وإنجازاته تحت شعار “توصيل العقول، وخلق المستقبل”.