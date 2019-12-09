الامارات | جامعة زايد: 8% زيادة في نسبة الخريجين الملتحقين بالقطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة زايد: 8% زيادة في نسبة الخريجين الملتحقين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير أعدّته جامعة زايد حول وجهات الخريجين العملية، في العام الدراسي 2017-2018، عن زيادة بمقدار 8% في توجه خريجي جامعة زايد للعمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال المعرض المهني الأول للعام الدراسي الجاري، الذي افتتحه مدير الجامعة الدكتور رياض المهيدب، في حرميها بأبوظبي ودبي، بهدف دعم التوطين، وتوفير فرص التوظيف والتدريب الحالية والمستقبلية لطلبة الجامعة ومساعدتهم على بناء خياراتهم المهنية على أسس علمية، ومن خلال مقاربة تفاعلية وميدانية للتطورات المتسارعة في سوق العمل.

واستقطب الحدث نصف السنوي، الذي نظمه مكتب الشؤون المهنية بالجامعة، العديد من الهيئات والدوائر والشركات التي تحرص على طرح برامجها في مختلف التخصصات، وتوفير مجالات لخريجي الجامعة وطلبتها للالتقاء المباشر بممثليها، والتعرف إلى الآفاق الوظيفية الجديدة والتطورات المتلاحقة في سوق العمل. وقد ضم المعرض منطقة توعية لدعم الطلبة الجدد الذين يفكرون في تخصصاتهم والبحث عن فرص تجربة عمل لإضافتها إلى سيرهم الذاتية.

ولفت المهيدب إلى أن المعرض يشكل حلقة وصل منهجية بين المرحلتين الأكاديمية والعملية، ويسهم في رفد المسيرة المهنية للطلبة، حيث يتيح لهم فرصاً تدريبية واسعة أثناء الدراسة تؤهلهم لاستكشاف خياراتهم ومساراتهم المهنية في مرحلة ما بعد التخرج.

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وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم أيضاً في تعزيز سعي المؤسسات إلى استقطاب عدد كبير من خريجي وخريجات جامعة زايد للعمل بإداراتها، وكذلك طلبة المراحل النهائية بالجامعة للحصول على فرص التدريب لديها، نظراً للتميز العلمي الذي يتمتع به خريجوها وخريجاتها من تحصيل دراسي ومهارات تقنية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل دائماً على تعزيز العلاقات والتواصل مع هيئات المجتمع المختلفة لتحقيق استراتيجية الجامعة في توظيف خريجيها.

من جهته، قال مدير إدارة شؤون الطلبة والخريجين بالإنابة، راشد الشامسي: «لدينا ارتباطات وثيقة مع 560 جهة حكومية و529 شركة من القطاع الخاص، و123 مؤسسة شبه حكومية، وحثت الجامعة خريجيها خلال السنوات الخمس الماضية على الانضمام إلى القطاع الخاص».

وأضاف: «استناداً إلى أحدث تقرير حول وجهات التخرج أجريناه عن العام الدراسي 2017-2018 فإن هناك زيادة بمقدار 8% في عمالة خريجي وخريجات جامعة زايد في القطاع الخاص، حيث كانت النسبة 15% في عام 2015 وارتفعت إلى نحو 23% في عام 2018».

23 %

نسبة خريجي الجامعة الملتحقين بالقطاع الخاص في عام 2018.