بلدية دبي تطلق المرحلة الثالثة من مشروع نظام نقل وجمع النفايات

آمنة الكتبي (دبي)

أعلن طالب عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع «النظام المتطور لجمع ونقل النفايات»، في منطقة الطوار الثانية، ويشتمل النظام على توفير حاوية مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وأخرى لجمع النفايات العامة، وذلك تماشياً مع رؤية بلدية دبي الهادفة لبناء مدينة سعيدة ومستدامة.

وقال جلفار: أطلقت بلدية دبي المرحلة الثانية من مشروع النظام المتطور لجمع ونقل وتخزين النفايات في منطقة الطوار الثالثة، كما تم إطلاق المرحلة الأولى منه في منطقة الممزر، وذلك بهدف تحقيق الأهداف البيئية للأجندة الوطنية لعام 2021 بتحويل 75% من النفايات في الإمارة عن مسار الطمر، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة المطبقة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات. وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، أن هذا النظام يتكون من قسمين أساسيين وهما وسيلة التخزين ووسيلة النقل، وهذه المرحلة اشتملت على توفير عدد 350 حاوية جديدة، بحيث يكون هناك حاوية مخصصة لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وأخرى بجمع النفايات المنزلية العامة. وقال: إن هذا النظام هو الأحدث والأكثر تطوراً في أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات، وتم تزويد مركبات جمع النفايات بأذرع تستخدم لرفع الحاويات من الجهتين بسهولة وإنزالها بسرعة وفاعلية دون تدخل العنصر البشري، وصُممت الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها بالأيدي، كما أنها زودت بدواسات أرضية لتسهيل عملية التحريك والنقل. وأشار إلى أنه من أهم نقاط القوة التي تم التركيز عليها في تنفيذ هذا المشروع، تكوين البنية الأساسية لفصل النفايات في المناطق السكنية وتجميل المظهر العام للشوارع، ونشر ثقافة التعامل مع النفايات بطريقة سليمة. وذكر أن ما يميز هذا النظام المتطور هو ملاءمته للظروف البيئية في إمارة دبي، فقد تمت مراعاة العناصر المناخية في تصميم الحاوية بطريقة مبتكرة ومستدامة لتتناسب مع أجواء دبي، ولتتحمل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.