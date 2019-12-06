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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 6 ديسمبر 2019 فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروض بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب خليج تايمز: Dark Waters يحاول محامي تحقيق العدالة من خلال رفع قضية ضد شركة كيميائية تتسبب في تلوث تاريخي كبير في المياه. Code 8 شاب يائس يمتلك صلاحيات خاصة يشتبك مع قوة شرطة عسكرية بعد ارتكاب جريمة صغيرة. Daniel Isn’t Real Advertisements طالبة جامعية مضطربة تعاني من صدمة عائلية عنيفة وتحيي صديقتها الخيالية دانييل لمساعدتها في التغلب عليها. High Strung Free Dance يتعاون مصمم رقصات مع راقصة شابة وعازف بيانو مبتديء من أجل إقامة عرض في برودواي بنيويورك. A Score To Settle يتعهد عضو سابق لدى نقابة جرائم محلية بسن قانون لمعقابة زعماء الجريمة، وذلك بعد 22 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو دخول ابنه الحبيب في علاقة جديدة.

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