يطلب الرأفة في 6 مخالفات مرورية

جمعة النعيمي (أبوظبي) حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم بقيادة مركبة من دون رخصة وتحت تأثير المشروبات الكحولية، والقيادة من دون موافقة مالك المركبة، وإتلاف مركبة الغير، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، والقيادة بطيش وتهور، للحكم بجلسة 11 ديسمبر الجاري. وأمر رئيس المحكمة بإخلاء سبيل المتهم بضمان جواز سفره، بعد أن أمضى أكثر من شهر حبساً على ذمة القضية. كان مركز القيادة والسيطرة قد تلقى بلاغا بوقوع حادث سير، وبتحري الواقعة تم ضبط المتهم مرتكباً المخالفات المرورية السابقة التي بررها برغبته في التنزه بشوارع العاصمة بعد منتصف الليل، مستخدماً سيارة قام بسرقتها. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 15 ألف درهم. لم يرتض المتهم الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها المتقدم. وبجلسة الأمس أقر المتهم بالتهم المسندة إليه، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يخطئ فيها، طالباً منتهى الرأفة.

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