«زايد للثقافة الإسلامية» تشارك في ملتقى بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تشارك دار زايد للثقافة الإسلامية يوم غد في «الملتقى العالمي الأول لشباب المجتمعات المسلمة» بمدينة أبوظبي والذي ينظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عبر منصة تبرز إصدارات الدار الثقافية وما تحمله من قيم إسلامية، والتعريف بدور الدار كجهة رائدة في التعريف بالثقافة الإسلامية بعدة لغات، إلى جانب فتح آفاق للتعاون وبناء شراكات مع أهم المؤسسات الثقافية العالمية المشاركة في الملتقى. وستعرض الدار 163 إصداراً ثقافياً بـ13 لغة عالمية، تتضمن ترجمات لمعاني القرآن الكريم، والتعريف بالثقافة الإسلامية وأحكام الإسلام السمحة وتعاليمه وقيمه ومجموعة واسعة من الكتب الموجهة للأطفال واليافعين.

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