«مركز محمد بن راشد» يتيح للطلاب استكشاف الفضاء

دبي (الاتحاد)

افتتح مركز محمد بن راشد للفضاء، باب التسجيل للطلبة في الفئة العمرية من 11-14 عاماً، في المخيم الشتوي لـ«مستكشف الفضاء 2019»، وذلك على مدار 6 أيام من 15 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح المركز، أن مخيم الطالبات ينظم على مدار ثلاثة أيام من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، فيما ينظم مخيم الطلاب من 22 إلى 24 من الشهر ذاته.

ويهدف «مستكشف الفضاء2019»، إلى تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وفريدة لاستكشاف الفضاء تتضمن أنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء، عن الأقمار الاصطناعية والغرف النظيفة، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومهام رائد الفضاء على متن محطة الفضائية الدولية، والروبوتات الفضائية، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» وكيفية رسم خرائط المريخ، والنظام الشمسي.

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام للمركز، إن المخيم هذا العام يعد فرصة مميزة للطلاب والطالبات المهتمين بعلوم الفضاء، حيث يأتي عقب تنفيذ أول مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، والذي سيتم خلاله تزويد الطلاب بالعديد من الخبرات المكتسبة من هذه المهمة.

ويتضمن برنامج المخيم، أنشطة نظرية وتطبيقية من بينها ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الروبوتات، كما ستتاح للمشاركين بالمخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك مختبرات تقنيات الفضاء، والتعرف على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وبرنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الإمارات لروّاد الفضاء، ومشروع المريخ 2117.