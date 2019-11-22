محمد بن راشد: أمتنا باقية ما بقيت الدنيا

أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة وجهها إلى الشباب العربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أننا أمة عربية واحدة.. لسانها وقرآنها باقٍ ما بقيت الدنيا.

وقال عبر وسم «علمتني الحياة»: «رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة.. نحن أمة عربية خالدة.. نحن أمة لسانها وقرآنها باقٍ ما بقيت الدنيا.. نحن أمة أملها يتجدد.. شبابها يتجدد.. روحها تتجدد.. قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر.. اليأس عكس الحياة.. ونحن أمة كتبت لها الحياة، هكذا #علمتني_الحياة».

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