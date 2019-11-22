وفد من القوات المسلحة يطلع على جهود تطوير المواهب بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة اللواء عبد الرحمن سبت المري قائد الإمداد المشترك على أفضل الممارسات والخدمات التي يقدمها مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية ومدراء الإدارات وفريق عمل مركز إدارة المواهب، وتم خلال الزيارة الإطلاع على ممارسات مركز إدارة المواهب التابع لقطاع الموارد البشرية واستعراض النظام الإلكتروني «طموح» لإدارة المواهب.

واستمع الوفد إلى شرح موجز حول طبيعة العمل في مركز إدارة المواهب والمؤشرات الاستراتيجية والخطة الإعلامية والإنجازات والمشاريع التي تمت 2018-2019 والتي ساهمت في رفع سمعة القيادة العامة لشرطة أبوظبي كجهة متميزة في مجال إدارة المواهب.

وأعرب الوفد عن إعجابه بالجهود التطويرية، والتطبيقات المبتكرة لشرطة أبوظبي للارتقاء بالأداء في مجالات المواهب واهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنمية ودعم الموهوبين والاعتراف بإنجازاتهم، وفي نهاية الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط صورة جماعية تجمع الوفد بفريق العمل.

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