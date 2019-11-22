الامارات | معلمون يطالبون بإجازة أثناء تعطيل الدراسة أيام المطر

شكرا لقرائتكم خبر عن معلمون يطالبون بإجازة أثناء تعطيل الدراسة أيام المطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ معلمون وإداريون في مدارس خاصة في الشارقة «الإمارات اليوم»، أن مدارسهم ألزمتهم بالدوام أول من أمس، رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة، وقرار وزارة التربية والتعليم بتعطيل الدراسة، مطالبين بتعطيل دوامهم، وقت منح الطلبة إجازة.

وقال المعلمون الذين، طلبوا عدم نشر أسمائهم،: «أجبرتنا إدارة مدرسة على الدوام يوم الأربعاء من الثامنة إلى الـ11 صباحاً، بين جدران مكاتبنا بلا عمل، تحت ضغط الخوف من أن يُخصم أجر ثلاثة أيام من رواتبنا إذا تغيبنا عن الحضور، حسب تنبيه إدارة المدرسة»، وأضافوا «نطالب بمنحنا إجازة حال تعطيل الدراسة بالمدارس أسوة بالطلبة».

وأشارت معلمة إلى أن إحدى زميلاتها تعطلت سيارتها في مياه الأمطار، ولم تستطع الدوام، فعاقبتها المدرسة بالخصم من راتبها.

وقال إداري «إدارة المدرسة تلزمنا بالحضور في الأحوال الجوية السيئة، وقت إجازة الطلبة، وفي كثير من الأحيان نقضي اليوم بلا عمل»، مطالباً بأن تمنحهم المدرسة إجازة مع الطلبة.

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من جهة أخرى، قالت معلمة إن «إدارة المدرسة قررت أن تعقد امتحاناً للطلبة أمس (الخميس)، حتى تلزمهم بالحضور، رغم عدم استقرار الطقس».

إلى ذلك، أبلغت مدارس خاصة في دبي والشارقة أولياء أمور طلبتها بتعطيل الدراسة أمس (الخميس)، بسبب الأضرار التي لحقت بمبانيها جراء الأمطار الأخيرة.

الحوسني: تعطيل المعلمين شأن خاص بالمدرسة

قال مدير عام هيئة التعليم الخاص في الشارقة، علي الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار الهيئة كان خاصاً بتعطيل الدوام للطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة، فيما قرار تعطيل الإداريين والمعلمين شأن خاص بكل مدرسة، إذ من حقها منحهم إجازة أو مطالبتهم بالدوام».

وحول عطلة يوم السبت، أفاد بأن لكل مدرسة لوائحها الداخلية، وربما تكون اللوائح الداخلية للمدرسة التي تلزم إدارييها بالدوام يوم السبت، تنص على ذلك.