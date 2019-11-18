الامارات | وداعاً سلطان بن زايد .. "حامي تراث الإمارات"

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً سلطان بن زايد .. "حامي تراث الإمارات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "تراث الإمارات الغني يستحق أن نوليه جل الاهتمام، فهو ماضينا البهي بكل ما فيه من أصالة وعراقة وقيّم".. كلمات قالها المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتصبح بمثابة خطة عمل قام به وعهد قطعه على نفسه، بحفظ تراث الدولة بكل مفرداته وجزئياته، وتوثيقه لنقله بكل أمانه إلى الأجيال القادمة، ليصير وعن استحقاق "حامي تراث الإمارات".

ومنذ صغره، عرف عن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - الذي ولد في أبوظبي عام 1955، ليكون الابن الثاني للوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه – اهتمامه البالغ بالحفاظ على تراث الدولة وعادات وتقاليد شعب الإمارات، فولّى وجهته نحو نادي تراث الإمارات الذي ترأسه وأولاه اهتماماً خاصاً، كما كان للراحل مكتبة خاصة عامرة بأمهات الكتب ونصوص التراث.

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وبالرغم من نشأته العسكرية، إذ تلقى تعليمه الأوّلي في العين وأبوظبي، ثم واصل دراسته في بيروت، وبعدها تخرج في كلية "ساند هيرست" العسكرية البريطانية عام 1973، ثم التحق بدورات عسكرية خارجية، ليتدرج في العمل العسكري حتى أصبح نائباً لقائد قوات دفاع أبوظبي وقائد المنطقة العسكرية الغربية، ثم عُيّن قائداً عاماً للقوات المسلحة، إلّا أن الطريق العسكري لم ينسه عهداً قطعه بحماية تراث الدولة وثقافتها، فدشّن مركزاً يعد من أبرز منارات الثقافة والفكر والإعلام بالدولة والمنطقة، هو مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام.



وعلى صعيد العمل العام، شغل المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عدداً كبيراً من المناصب الرفيعة اتحادياً ومحلياً، حتى تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، كما شغل الراحل العديد من المناصب والمسؤوليات في قطاعات مختلفة، منها رئاسة دائرة الأشغال في أبوظبي،

عضوية المجلس الأعلى للبترول، ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية، بجانب مسؤوليته عن عدداً من الأندية الرياضية والدوائر المحلية.



وكان للرياضة شغف خاص وحضور قوي لدى الراحل، بلغ ذروته بتوليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الفترة من 1976 حتى 1981، وهي مسؤولية لم تمنعه عن هوايته لرياضة الصيد بالصقور، واهتمام البالغ بالفروسية، التي أقام لها نادٍ بمواصفات عالمية، بجانب عشقه الكبير للإبل التي طالما اعتبرها رمزاً هاماً من تراث الإمارات.

وبالرغم من تزايد المسؤوليات والمهام التي تولى أمرها الراحل، لاسيما بعد إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً في 28 أغسطس عام 2009، بتعيين سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نيهان، ممثلاً لرئيس الدولة، ليتولى المهام التي يكلف بها من رئيس الدولة سواءً داخل الدولة أو خارجها، فإن ذلك لم يمنعه قط عن اهتمامه بالإبل فأنشأ لها "عزبة الإمارات" التي تعد من أفضل العزب في منطقة الخليج، لما تمتلكه من نخبة من أفضل وأجود سلالات الإبل العربية الأصيلة، حتى ذاع صيتها وباتت تتمتع بشهرة كبيرة لحرصها على اقتناء وانتاج أفضل وأجمل المطايا العربية الأصيلة.

وعن أسباب عشقة للإبل كان للفقيد قولاً مأثوراً: "ارتبطت الإبل ارتباطا وثيقاً بحياة آبائنا وأجدادنا، وهم يرون فيها إعجازاً دعانا الله سبحانه وتعالى إلى تأمله حين قال (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟)، و لقد كانت خير معين لهم في حلهم وترحالهم، وفيها من المنافع ما يستوجب المحافظة عليها، ومنحها الاهتمام لتبقى حاضرة في مجتمعنا الأصيل الذي حافظ على عاداته وتقاليده بالتوازي مع ما وصلنا إليه من مدنية وتقدم ورفاهية لتحقيق المعادلة التي تمزج بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، ومجسدين بالفعل والسلوك ذاك القول الشهير الأثير للوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه : من ليس له ماض ، ليس له حاضر ولا مستقبل".