الامارات | محمد بن راشد: التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد..أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الامارات..أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل اماراتي..أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الامارات الصبر والسلوان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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