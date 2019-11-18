شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخالفة عدم افساح الطريق أمام المركبات القادمة من الخلف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فيديو تعريفي بنص المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تعرّف مستخدمي الطرق على مخالفة عدم افساح الطريق للمركبات التي لها افضلية الطريق والقادمة من الخلف، وهي مخالفة يرتكبها كثير من السائقين بسبب عدم التزامهم بمسار التجاوز أو المسار الأوسط، إذ يتم توقيع غرامة قدرها ٤٠٠ درهم بحق من يقوم بعدم إعطاء الأفضلية على الطريق للقادمين من الخلف . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف على مخالفة عدم افساح الطريق أمام المركبات القادمة من الخلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.