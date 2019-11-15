الامارات | وفاة شرطي بسيارة يقودها سائق متهور

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شرطي بسيارة يقودها سائق متهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيع المئات من أهالي ‏مدينة ⁧‫العين‬⁩ صباح اليوم جثمان الرقيب أول علي سعيد خرباش الساعدي من شرطة ابوظبي الذي توفي في حادث أثناء تأدية واجبه الأمني.

وتشير التفاصيل الأولية الي ان الحادث وقع نتيجة اصطدام دورية الرقيب علي الساعدي من قبل مركبة سائق متهور، حيث كان يقوم بتامين حركة السير بسبب وقوع حادث مروري عند نفق الحلامي في مدينة العين

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وشهد مسجد الشهيد عمر المقبالي، صلاة الجنازة على الفقيد وسط حضور. اعداد كبيرة من أهالي مدينة العين وضباط الشرطة ، وبعد انتهاء الصلاة توجه الجميع الي مقبرة ام غافة، حيث وارى جثمان الفقيد الثرى ، داعين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته.

حضر الجنازة مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي العميد سهيل الخييلي ، ومدير قطاع شؤون القيادة العميد ناصر اليبهوني، ومدير مديرية المرور والدوريات العميد سالم براك الظاهري ، ومدير ادارة مرور ابوظبي العميد محمد ضاحي الحميري وعدد كبير من ضباط ومنتسبي الشرطة.