كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يهدف معرض إكسبو 2020 دبي إلى تسليط الضوء على الحرف التقليدية؟

سيتم تعزيز المشهد الإبداعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق برنامج شامل لدعم ورفع مستوى التصميم والحرف اليدوية في جميع أنحاء البلاد بدءًا من معرض إكسبو 2020 دبي.

وسيقدم برنامج التصميم والحرف، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع دبي للتصميم، الدعم الإبداعي والتقني والاقتصادي للعلامات التجارية المحلية والمواهب الناشئة في الإمارات.

وسيشهد البرنامج متعدد الجوانب مجموعات تم إنشاؤها لمعرض إكسبو 2020 تحت العلامات المصممة في الإمارات، والتي صممها فنانون المحليون، بالإضافة إلى مصممون دوليون مشهورون ينتجون أعمالاً مستوحاة من الحرف التقليدية في الإمارات.

وستكون المنتجات متاحة لملايين الزوار لشرائها خلال معرض إكسبو 2020، مع عائدات تذهب إلى صندوق المصممين الذي أنشأه إكسبو 2020 لدعم المصممين المحليين وشركات التصميم الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وسيسلط الضوء على معرض تجريبي ومنشور مخصص للحرف المحلية على المواد الخام والعمليات المستخدمة في الرحلة الإبداعية، مما يزيد من الترويج للحرف التقليدية في الإمارات.

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ومع التركيز على خمس حرفيات يهدف البرنامج إلى دفع الحدود الفنية والريادة في إطار جديد للتعاون على المستوى المحلي والإقليمي وعلى النطاق الدولي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقالت الدكتورة حياة شمس الدين، نائبة الرئيس الأول للفنون والثقافة في معرض إكسبو 2020 في دبي: “تمشياً مع هدف معرض إكسبو 2020 المتمثل في إرث طويل الأمد يتجاوز ستة أشهر من الحدث، يدعم برنامج التصميم والحرفيين طموح الإمارات نحو تسريع الاقتصاد الإبداعي ليصبح مساهما رئيسيا في استراتيجية التنويع الاقتصادي”.

وأضافت “ستعمل هذه المبادرة على تعزيز وجود القطاعات الإبداعية وستكون فرصة غير مسبوقة لمجتمع الصناعات الإبداعية في الإمارات لتقديم نفسه للعالم. وسوف تساعد المواهب المحلية على الوصول إلى جمهور عالمي وتعزيز وجودها في الإمارات. ”