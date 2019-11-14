الامارات | محاكمة امرأتين ورجل بتهمة رمي جنين في القمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة امرأتين ورجل بتهمة رمي جنين في القمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي امرأتين ورجلين بتهمة إخفاء جثة جنين ولدته المرأة الأولى بشكل غير شرعي، ثم ساعدتها المتهمة الثانية في تسليمة الجثة للمتهم الثالث الذي قام برميها في صندوق للقمامة.

واعترفت المتهمة الأولى أنها حملت سفاحاً، وتم توليدها من قبل امرأتين لجنين متوفي، واتفقت مع المتهمة الثانية والمتهم الثالث على التخلص من جثة الجنين، وساعدتها المتهمة الثانية في غسل الجثة وتنظيفها ثم وضغها في كيس رماه الرجل في تجمع للقمامة في منطقة ديرة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه شارك في ضبط المتهمين وسأل الثالث عن دوره في القضية فأشار إلى أن المرأتين اتفقتا معه على التخلص من الجثة، فحملها في كيس ووضعها في دراجته وتوجه إلى منطقة ديرة، ورماها في صندوق كبير للقمامة وغادر المكان.