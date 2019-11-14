الامارات | وفاة طفلين شقيقين تركا داخل مركبة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلين شقيقين تركا داخل مركبة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفلان شقيقان (مواطنان) يبلغان من العمر سنة ونصف السنة وثلاثة أعوام، جرّاء احتراق مركبة تركا بداخلها بمفردهما في منطقة الميناء بأبوظبي، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وأفاد مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي العميد محمد سهيل الراشدي، بأن مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات تلقّى بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الأخرى إلى موقع السيارة وتعاملت مع الحادث بالسرعة المطلوبة، وجرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق.

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وحذّر الراشدي من مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، مشيراً إلى أن تركهم يُشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، داعياً الأهالي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.

وأعربت شرطة أبوظبي عن أسفها لوقوع الحادث، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفلين.