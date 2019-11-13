الامارات | الهاتف يتصدر أسباب تشتيت انتباه السائقين

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاتف يتصدر أسباب تشتيت انتباه السائقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع رأي، أجرته وزارة الداخلية، أخيراً، على موقعها الإلكتروني، أن استخدام الهاتف النقال يتصدر أكثر الأسباب التي تشتت انتباه السائقين عن الطريق، ما يسبب حوادث مرورية، فيما سجلت إدارات المرور في الدولة 88 ألفاً و619 مخالفة استخدام هاتف متحرك العام الماضي، أي بمعدل 243 مخالفة يومياً تقريباً، فضلاً عن تسجيل 4184 مخالفة انشغال عن الطريق لأسباب أخرى.

واختار 71.43% من المشاركين في الاستطلاع استخدام الهاتف النقال، سبباً رئيساً للانشغال على الطريق، والانشغال بالأطفال 17.69%، وتناول الطعام والشراب 10.88%.

وذكرت إحصاءات وزارة الداخلية أن الانشغال بغير الطريق تسبّب في 438 حادثاً، أسفرت عن وفاة 59 شخصاً، وإصابة 495 آخرين، على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، فيما سجلت إدارات المرور 323 ألفاً و102 مخالفة انشغال بغير الطريق، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، إذ نصت المادة رقم (178) لسنة 2017 من قانون السير والمرور الاتحادي بشأن قواعد وإجراءات الضبط المرورية على أن «الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، أو الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، يعاقب بمخالفة قيمتها 800 درهم وأربع نقاط مرورية»، مؤكدة أنه بغضّ النظر عن المخالفة، فإن أرواح الأبرياء ليست لعبة في يد أمثال هؤلاء السائقين.

وأطلقت الوزارة، ممثلة بالمجلس المروري الاتحادي والإدارة العامة للتنسيق المروري في الوزارة، مطلع العام الجاري، حملة مرورية تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق».

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في سياق متصل، أكدت شرطة أبوظبي أن الانشغال بغير الطريق يعدّ من أكثر المخالفات المرورية التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق في أبوظبي، في ضوء ما تظهره الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أخيراً، مبادرة توعية وهي حملة «درب السلامة»، لرفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق من المشاة بأكثر المخالفات المرورية ارتكاباً، ومنها الانشغال بغير الطريق، الذي يحدث لأسباب عدة، من بينها استخدام السائق للهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وتناول الطعام والشراب، والانشغال بالماكياج وترتيب الملابس، وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الأشياء التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في وقوع حوادث مرورية.

الانشغال بغير الطريق

نبّهت شرطة أبوظبي السائقين إلى خطورة الانشغال بغير الطريق، وما يسببه من عرقلة حركة سير المرور ووقوع الحوادث، محذّرة من خطورة المراسلة أثناء القيادة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن إجراء مكالمة هاتفية، أو استلام مكالمة، أو إرسال رسالة نصية، خلال القيادة، تصرف انتباه السائق، وتتسبب في وقوع حوادث جسيمة.

شرطة أبوظبي أطلقت «درب السلامة»، لرفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق.