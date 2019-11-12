الامارات | بلدية دبي: سلامة الغذاء من أعلى المستويات عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: سلامة الغذاء من أعلى المستويات عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي أن عدد المستخدمين لمنصة «فوود ووتش» الرقمية المصممة لضمان سلامة الغذاء بلغ 70 ألفاً و671 مستخدماً، ودعت جميع دول العالم الموردة للغذاء لدبي إلى الالتزام بالاشتراطات المعمول بها عالمياً في مجال سلامة الغذاء، مشيرة إلى أن نسبة التسمم بالغذاء في الإمارة متدنية جداً.

وأشار مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، في تصريحات للصحافيين على هامش أعمال مؤتمر دبي 13 لسلامة الأغذية، إلى أن عدد المستخدمين يشمل المشرفين الصحيين في المؤسسات الغذائية، ومفتشي البلدية، وغيرهم من مزودي الخدمات، مثل شركات مكافحة الآفات والموردين وغيرهم.

ولفت إلى أن عدد التصاريح الذكية لسلامة الأغذية الصادرة عبر منصة «فوود ووتش» بلغ 708 تصاريح منذ يونيو الماضي، فيما بلغ عدد متداولي الأغذية المسجلين بالنظام 68 ألفاً و733 متداولاً منذ يونيو الماضي، وعدد مركبات نقل الأغذية المسجلة في المنصة 4360 مركبة.

ودعا الهاجري جميع المؤسسات الغذائية إلى الاشتراك في منصة «فوود ووتش»، مؤكداً أن سلامة الغذاء في دبي من أعلى المستويات عالمياً، لافتاً إلى أن نسبة حالات التسمم التي تحدث مقارنة بعدد السكان متدنية للغاية.