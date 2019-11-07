"دبي للسياحة" تساهم بجهود تعزيز جاذبية الإمارة للزوّار من المملكة المتحدة خلال مشاركتها في "معرض سوق...

شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" في الدورة الأربعين من "معرض سوق السفر العالمي لندن 2019"، الذي أقيم في الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري في المملكة المتحدة، إلى جانب وفد ضمّ أكثر من 60 من شركاء القطاع العاملين في السياحة والسفر والضيافة والترفيه. حيث أتاح لهم هذا الحدث العالمي الفرصة لاستعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك تسليط الضوء على المهرجانات والفعاليات المميزة التي تزخر بها على مدار العام.

وجاءت مشاركة دبي في هذا المعرض السنوي الرائد بهدف تشجيع الجمهور المستهدف في بريطانيا على زيارة الإمارة خلال العام المقبل. فيما قدم جناح دبي لزواره معلومات حول مواقع الجذب السياحي، والوجهات الترفيهية، وكذلك التجارب السياحية الفريدة التي تقدّمها المدينة للسياح ممن يرغبون بالمجيء إليها بغرض العمل أو الترفيه.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تعدّ مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي لندن جزءًا أساسيًا من جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مميّزة ومفضّلة للمسافرين اليوم. ونحن سعداء بتقديم دعمنا مرّة أخرى للدورة الأربعين لهذا الحدث العالمي الضخم والمهم، وذلك في الوقت الذي ما زالت المملكة المتحدة تحتفظ بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية المصدّرة للزّوار إلى دبي خلال عام 2019. وإنّنا نواصل تعزيز علاقاتنا مع الشركاء في قطاع السفر العالمي، وكذلك اكتشاف التوجّهات الحديثة، إلى جانب الاستفادة من الحلول المبتكرة، وعقد شراكات جديدة حتى نتمكّن من الاستمرار في تطوير تجارب فريدة للزوّار، وأيضاً وضع معيار جديد لمستقبل السفر، لاسيما مع اقتراب عام 2020، الذي يعتبر من الأعوام المميزة والمهمة لدبي".

واستقبل جناح دبي زوّاره على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، ووفّر للمهتمين منهم معلومات حول الحملات التسويقية المتخصّصّة والموسمية التي يتم تنظيمها على مدار العام، والتي تؤكّد صوابية النهج الذي تتبعه "دبي للسياحة" في استراتيجتها الخاصة بتنويع الأسواق وكذلك بما ينسجم مع احتياجاتها، إلى جانب الشراكات المتعلقة بالمحتوى واستثمار قوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لدبي، وأيضاً التحالفات التجارية.

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وكان من أبرز الأنشطة الترويجية الموسمية التي استعرضها جناح دبي المشارك في المعرض، الحملات التسويقية التي تنفذها "دبي للسياحة" بشكل مستمر في الأسواق المستهدفة والتي تعتمد نهجاً شاملاً للتسويق والتواصل لضمان حضور الإمارة الدائم كوجهة سياحية مفضلة للزوار من المملكة المتحدة، وكذلك إنشاء أعمال إبداعية ومقاطع فيديو متخصصة ونشرها عبر القنوات الرقمية المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لتلبية تطلعات الجمهور واهتماماتهم. كما واصلت "دبي للسياحة" حملاتها الرامية لترسيخ مكانة دبي كوجهة راقية للمطاعم الفاخرة في المدينة، ومن بين أحدثها الشراكة مع مطعم "تويستيد لندن" لإعداد أشهى الوجبات، ودعوة الجمهور لربح فرصة تجربة مأكولات إماراتية.

كما شهد العام الماضي أيضاً إطلاق العديد من البرامج المتخصصة التي حظيت باهتمام شريحة واسعة من الجمهور التقليدي لدبي، وذلك بالتعاون مع ألفي آند زويلا Alfie & Zoella الشهيرين على قناة اليوتيوب، بالإضافة إلى الاستفادة من تفاعل الجمهور مع عدد من المشاهير من بينهم روشيل هوميس وجيوفانا فليتشر & Rochelle Humes Giovanna Fletcher للتركيز على العائلة، والأزياء، واللياقة البدنية.

ويعد معرض سوق السفر العالمي لندن حدثاً رائداً ومهماً بالنسبة لقطاع السياحة والسفر العالمي، حيث يتيح للوجهات وكذلك الشركاء في القطاع فرصة التفاعل والتواصل ضمن بيئة متخصصة ومحفزة للنمو. وأتاح المعرض لدبي منصة مهمة لاستعراض إمكانياتها وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية كوجهة رائدة ومفضلة للزوار من المملكة المتحدة.