الامارات | إعلان حول "تجميل الرجال" يثير استياء رواد التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حول "تجميل الرجال" يثير استياء رواد التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، استياء كبيرا بين رواد مواقع وسائل الاجتماعي، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات داخل الدولة، ولا سيما أن الإعلان اظهر صبيا بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وعلمت "الإمارات اليوم"، إنه تم حذف مقطع الفيديو من الحساب الشخصي للطبيبة التي قامت بنشره، وقد تقدمت مديرة العيادة بالاعتذار، وسيتم اتخاذ الإجراءات من قبل العيادة اتجاه الطبيبة.