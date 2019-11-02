عزيزي للتطوير العقاري تكشف عن معرضها الجديد للمبيعات في شارع الشيخ زايد

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحجدة، عن افتتاح معرضها الجديد للمبيعات، للتأكيد على حقيقة اهتمامها بعملائها، ووضعهم في صميم كافة قراراتها وعملياتها. ويقع المعرض في شارع الشيخ زايد بدبي، وتحديدًا في الطابق (13) (1301-1304) من فندق كونراد من فئة الخمس نجوم. ويحتل المركز مساحة تصل إلى 10 آلاف قدم مربع، ويوفر لزواره خدمات فعالة، من خلال الدمج السلس لجميع نقاط الاتصال في أثناء رحلة العملاء.

وتماشيًا مع القيمة الجوهرية لنهج عزيزي المتمثل في اتخاذ العملاء محورًا رئيسيًا لتركيز الشركة، سيكون مركز المبيعات الجديد بمثابة صالة العرض النهائية لمشاريع الشركة، ما يتيح للعملاء التعرف إليها، واختيار منازلهم المستقبلية في بيئة مضيافة توفر كافة التفاصيل المطلوبة. ويمكن للزوار استكشاف نماذج مشروعات الشركة الجذابة التي وضعت تحت سقوف مغطاة بمرآة فخمة تعكس جميع ميزات تلك المشروعات، إلى جانب وجود العديد من تصاميم الشقق التي توفر إحساسًا حقيقيًا بالأعمال الفنية والحرفية الموجودة داخلها.

وقالت تامارين واتسون، مدير إدارة علاقات العملاء في عزيزي للتطوير العقاري: "لقد تم إطلاق معرض المبيعات الجديد بعد طول انتظار، ونفخر اليوم بالكشف عنه بمواصفات استثنائية فائقة، بعد تعزيزه بجميع الميزات المدروسة بعناية، على نحو يعكس نهجنا الذي يتخذ من عملائنا محور تركيزنا في كل ما نقوم به. إن المركز يمنح لزواره تجربة شراء متطورة وغنية بالمعلومات بطريقة شفافة ومريحة. "

ويعتمد معرض المبيعات الجديد لشركة عزيزي فلسفة التصميم القائمة على الأناقة الحديثة، مع استخدام أرقى المواد بعد انتقائها بعناية، مثل الجدران المغطاة برخام "باليساندرو" والبلاط الإيطالي "ستاتواريو كارارا" الذي يمتاز بمساحاته الواسعة لتكسية الأرضيات. وتشتمل النماذج الموجودة في المعرض مجسّمين كبيرين لمشروع "ريفيرا" الرائد للشركة في مدينة محمد بن راشد، والفرجان التي تعد إحدى الوجهات السكنية الأكثر تطوراً في دبي، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى، مثل "أورا" في جبل علي، و "كريك فيوز" في مدينة دبي الطبية.

وسيستضيف المعرض العديد من الفعاليات التي تقيمها الشركة. وترحب عزيزي بجمهور عملائها لاستكشاف التجربة المميزة التي يوفرها المركز الجديد يوم السبت الموافق للثاني من نوفمبر 2019 من الساعة 12 مساءً، وستقدم خلاله عروضًا خاصة،



مثل خطة الدفع بعد التسليم لمدة 4 سنوات، وإعفاء المشترين بنسبة 50% من رسوم أراضي دبي، والخدمة المجانية لمدة عامين، وخصم يصل إلى 8% من القيمة الإجمالية.

نبذة عن عزيزي للتطوير العقاري

تعتبر عزيزي للتطوير العقاري شركة رائدة في مجالها، ويوجد مقرها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن تمكنت من تسليم آلاف الوحدات السكنية بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين والمستخدمين النهائيين الذين ينتمون لأكثر من 100 جنسية، تفخر الشركة بمجموعتها الواسعة من المشاريع الفاخرة الحديثة المنتشرة في أفضل الوجهات السكنية التي تحظى بدرجة عالية من الإقبال في دبي، إلى جانب اتباعها نهجًا قائمًا على الإنجاز، والتزامها بالشفافية، واتخاذها عملاءها محور اهتمامها وتركيزها. وتنطلق الشركة من مهمة دولية تتمثل في تطوير أنماط الحياة الراقية والثرية للقاطنين في مشاريعها، مع التركيز على تحفيز رؤية وتطوير الأسواق التي تعمل فيها.

وتقوم الشركة حاليًا بتنفيذ 54 مشروعًا، وسيتم تسليمها خلال الفترة من العام 2019 وحتى 2023، إضافة إلى 100 مشروع إضافي قيد التخطيط تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات ويتوقع تسليمها بين العامين 2023 و 2025. وتفخر عزيزي بسجل حافل بالإنجازات، مع وجود عدد كبير من المشاريع المستقبلية في جعبتها من خلال بنك الأراضي العقارية التابع لها، إلى جانب إبرامها للشراكات الاستراتيجية مع كبار المطورين في الإمارة، وتقوم أيضًا بتطوير العديد من المشاريع المهمة في مدينة محمد بن راشد ونخلة جميرا ومدينة دبي الطبية والفرجان ومدينة دبي للاستوديوهات و "سبورتس سيتي" و "داون تاون جبل علي".