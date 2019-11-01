العين (الاتحاد) حضر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سرور بن شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجليه شهوان وعلي، إلى كريمتي عبدالله سعيد بن جروان الشامسي، وعلي محمد عبدالله الظاهري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة هانئة ومستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن طحنون يحضر أفراح الظاهري في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.