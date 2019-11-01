«دفاع مدني أبوظبي» يفوز بجائزتين للتميز

أبوظبي(الاتحاد) فازت الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي بجائزتين ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز (مرحلة القائد) وحصلت على أفضل المشاركات في فئة أفضل إدارة إقليمية للدفاع المدني، وعلى المركز الأول في جائزة مكافحة الحرائق. جاء ذلك، خلال تكريم اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني للإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي، وتسلم الجائزة العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني -أبوظبي.

وأكد العميد محمد معيوف الكتبي، أهمية التكريم وإيمان الدفاع المدني بأبوظبي بدور الجائزة الرائد والمهم في رفع مستوى منظومة العمل، والإسهام في تطوير الأداء العام.

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