دبي ( الاتحاد) توفي آسيوي، أمس، إثر سقوط مركبته من الطابق الثالث في مواقف قرية الشحن بمطار دبي أثناء محاولته صفها.

وأفاد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن السيارة سقطت بينما كانت تسير للخلف أثناء صفها، ما تسبب في وفاة السائق على الفور، وأضرار مادية أخرى.

وقال إن الحادث لا يزال تحت المتابعة الشرطية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الرئيسة لوقوعه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة آسيوي إثر سقوط سيارته من مواقف قرية الشحن في مطار دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.