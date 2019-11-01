شرطة أبوظبي و«العين للتوزيع» تنفذان تمريناً لطوارئ المياه

العين (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي وشركة العين للتوزيع تجربة إخلاء وهمي بهدف اختبار فاعلية خطة الطوارئ في التعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بانقطاع جزئي للمياه في شبكات توزيع المياه، وعدم وصول المياه إلى المتعاملين، ما يستدعي تزويدهم بالمياه بالصهاريج في منطقة مزيد.

وأكد العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة منطقة العين حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ مفهوم الشركاء والتعاون المشترك، والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة وتطبيق خطط الطوارئ على تنفيذ التمارين الوهمية، والتأكد من استيفاء شروط الوقاية والسلامة.

وقال عبدالله الشرياني، مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة، إن هذه التجارب تأتي ضمن سياسة الشركة الرامية إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة بتطبيق سيناريوهات واقعية تحاكي ما قد يحدث من انقطاعات في شبكة الماء والكهرباء والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة ما يطرأ من أحداث.

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