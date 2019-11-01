حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة خميس جمعة السويدي

عجمان (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس جمعة الغويص السويدي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان -خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة- عن خالص عزائه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ سلطان بن جمال القاسمي، والشيخ محمد بن جمال القاسمي، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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