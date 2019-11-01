الإمارات تختتم مشاركتها في «معرض ومؤتمر البحرين للدفاع»

المنامة (وام) اختتمت الإمارات مشاركتها في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع «بايدك» الذي أقيم في المنامة بجناحٍ خاص نظمه «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية»- إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي «توازن».

ضم جناح الدولة المشارك في الحدث 15 من أهم المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والتي تتخصص في تطوير تقنيات الدفاع والأمن حيث عرضت خلال المشاركة أحدث حلولها المبتكرة من أنظمة ومعدات ومنتجات عسكرية وأمنية متطورة.

وقال سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن المجلس يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية في الإمارات من خلال المساهمة الفعالة في تطوير قدرات القطاع الصناعي.

وأضاف: إنه وبدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، يوفر المجلس منظومة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز علاقات أعضائه من الشركات الوطنية بأصحاب المصلحة الأساسيين لبناء شراكات استراتيجية.

وشارك اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع في مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط من خلال جلسة «مستقبل التوريد الدفاعي في الشرق الأوسط.. استراتيجية الاقتناء وتوطين الإنتاج».

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