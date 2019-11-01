حاكم رأس الخيمة وولي عهده يعزيان في وفاة خميس السويدي

رأس الخيمة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس جمعة الغويص السويدي. وأعرب سموهما -خلال زيارتهما مساء أمس مجلس العزاء بمنطقة الرفاعة- عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أنجال الفقيد، خليفة وجمعة َوحمد وراشد خميس جمعة الغويص السويدي وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما حضر العزاء الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين والمعزين.

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