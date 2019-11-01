محمد بن مكتوم يحضر حفل زفاف نجل حمد فاضل المزروعي

دبي (وام) حضر الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد محمد فاضل المزروعي، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة إسماعيل عيسى البدواي.

وحضر الحفل -الذي أقيم بمجلس جميرا بدبي، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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