الامارات | محامٍ مواطن يحمي المجتمع من مخالفة القانون بـ «دير بالك»

شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ مواطن يحمي المجتمع من مخالفة القانون بـ «دير بالك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق محامٍ مواطن مبادرة «دير بالك» على منصّات التواصل الاجتماعي، لنشر التوعية والثقافة القانونية في المجتمع، بهدف الحدّ من الحالات التي يؤدي فيها الجهل بالقانون إلى ارتكاب مخالفات قانونية.

وقال المحامي، إبراهيم الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»: «إن السبب الرئيس لإطلاقه المبادرة، هو انتشار الجهل بالقانون بين طيف واسع من المجتمع والشركات والسائقين»، مضيفاً أن «مشكلات كثيرة وقعت لأشخاص من أفراد المجتمع، وبعض أصحاب الشركات، وعرّضتهم للمساءلة، بسبب عدم معرفتهم بجانب معين من القانون».

Advertisements

ونشر الحوسني أكثر من 300 مقطع فيديو على الـ«سوشيال ميديا» منذ إطلاقه حملته، في سبتمبر 2014 حتى، بداية أكتوبر الماضي.

وذكر أن «هناك قضايا تتكرر بصورة لافتة، ويذهب ضحايا لها أشخاص لا ذنب لهم، إلا جهلهم بقوانين الدولة».

وشرح أن «مبادرته شملت طرح القانون الجزائي والتجاري والأحوال الشخصية والعمالي، من أجل توعية أكبر عدد من أفراد المجتمع بالقانون».