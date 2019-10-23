الامارات | مبنى للبحث العلمي في جامعة الشارقة بكلفة 49 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى للبحث العلمي في جامعة الشارقة بكلفة 49 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة من إنشاء مبنى البحث العلمي في جامعة الشارقة بكلفة تبلغ 49 مليون درهم، وتأتي هذه الأعمال انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بتوفير كل الخدمات للارتقاء بالمرافق التعليمية والجامعية في الإمارة.

وقالت مدير إدارة مشاريع المباني المهندسة علياء الرند، إن المبنى الجديد يعتبر رديفاً للمبنى القائم الحالي، وهو عبارة عن مبنى للبحوث العلمية بمساحة بناء إجمالية تبلغ 7059 متراً مربعاً، ومؤلف من ثلاثة طوابق، للطابق الأرضي ثلاثة مداخل ويرتبط بالمبنى M1 من ثلاث وصلات، يفصل بينهما فناءان، ويحتوي على مجموعة من المعامل والمختبرات، منها ثلاثة معامل وأربعة مختبرات ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومصلى، وغرف الخدمات والمرافق الصحية، التي تم تطبيق اشتراطات السلامة الصحية وترشيد الاستهلاك عليها، بينما يتألف الطابق الأول من ثمانية مختبرات ومجموعة من المكاتب الإدارية والمرافق الصحية والمخازن، أما الطابق الثاني العلوي فيتضمن مكاتب إدارية وغرفاً للخدمات وغرف الكهرباء وخزانات للمياه، وقد تم تصميم المشروع على الطراز الإسلامي ليماثل بقية مباني الجامعة.